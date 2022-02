Marani: «Inter, errori difensivi inconcepibili! Adesso serve uno sforzo»

Matteo Marani, dagli studi di Sky Sport nel post Europa League, ha parlato degli errori difensivi dell’Inter. Poi analizza un fattore psicologico presente nella squadra di Simone Inzaghi.

CALO − Matteo Marani analizza il problema dei nerazzurri: «I non titolari non sono al pari dei titolari, differenza netta. L’Inter fa più fatica a rientrare, tanti errori difensivi. Inconcepibili lo scorso anno. Stefan de Vrij stava basso, anche Alessandro Bastoni e Milan Skriniar vengono infilati tanto. L’Inter non ha chiuso il campionato a gennaio, la caduta col Sassuolo è stata inaspettata. Bisogna vedere lo sforzo psicologico, tutti quanti hanno detto che l’Inter avrebbe vinto lo scudetto. Se più le giornate passano, questo tipo di pressione risolleva ciò che Simone Inzaghi in estate ha ricacciato dietro».