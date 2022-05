Marani: «Inter e Milan protagoniste, ma oggi partita della verità a Verona»

Marani dagli studi di Sky Sport ha parlato di Verona-Milan in programma questa e della sua importanza in ottica scudetto con l’Inter.

DECISIVA – Matteo Marani su Sky ha detto la sua riguardo la lotta scudetto in Serie A e in particolare la sfida di oggi di Verona: «Da qui alla fine alle tre partite che mancano, questa col Verona sarà la partita più difficile per il Milan. La squadra rossonera ha tutto sulle spalle contro una delle rivelazioni del campionato. È una partita decisiva e un campionato molto bello con Milano che è tornata protagonista sognando da una parte e dall’altra. Un’altra bella notizia riguarda gli stadi pieni, abbiamo visto pieno San Siro con l’Inter, così come anche Verona oggi che affronterà il Milan».