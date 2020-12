Marani: “Inter, contro il Verona match difficile. Sensi? Ritorno decisivo”

Matteo Marani

Matteo Marani, ospite negli studi di “Sky Sport” ha parlato dell’Inter, all’indomani della vittoria sullo Spezia a San Siro. Il giornalista parla a proposito di due dei protagonisti nerazzurri: Achraf Hakimi e Stefano Sensi

TRANSIZIONE – Queste le parole di Matteo Marani: «L’Inter ha giocatori di transizione e nella transizione vince. Ha giocatori con quelle caratteristiche: Hakimi è emblematico, ma anche Lautaro Martinez. Ha bisogno di spazi. Conte ha capito questo e sa che se va male c’è comunque la fisicità. Sensi? Ritorno decisivo per l’Inter. Hakimi? È una sorta di terzo attaccante, nello spazio brucia chiunque e vede la porte. I nerazzurri devono stare bassi, deve aspettare e dare copertura in difesa. Conte? Nettamente il miglior allenatore per vincere lo scudetto. I nerazzurri hanno una partita difficile a Verona e sono in difficoltà di condizione».