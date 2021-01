Marani: Â«Inter, Conte fa la differenza. Juventus resta la piÃ¹ forteÂ»

Marani: «Inter, Conte fa la differenza. Juventus resta la più forte»

Matteo Marani

Matteo Marani, giornalista di “Sky Sport”, ha parlato dell’attuale momento dell’Inter e della lotta Scudetto contro le altre due favorite, ovvero il Milan di Pioli e la Juventus di Pirlo.

FORTE E DISCONTINUA – Secondo Matteo Marani, giornalista di “Sky Sport”, ha analizzato il momento attuale dei bianconeri, specialmente dopo la brutta sconfitta contro i nerazzurri a San Siro e la vittoria della Supercoppa Italiana: «Io continuo a pensare che la Juventus sia la più forte del campionato: ha tanti campioni, sono esperti, hanno una rosa molto profonda e hanno Cristiano Ronaldo. Il problema di quest’anno è la continuità, con grandi prestazioni e altre in cui si spegne. Per esempio a San Siro hanno fatto una pessima prestazione. Secondo me è andata bene che abbiano perso con soli due gol di scarto. McKennie è fondamentale e la prestazione di ieri contro il Napoli ha dimostrato come mai servisse già dal primo minuto anche contro l’Inter.

MIGLIORAMENTI – Marani ha poi anche analizzato il momento dell’Inter, sottolineando i miglioramenti da fare: «Gennaio per i nerazzurri è sempre un mese complicato, ma la vittoria contro i bianconeri deve dare fiducia. La sfida contro l’Udinese è insidiosa, una squadra che si chiude e si copre bene. Penso sia la squadra che ha raccolto meno per il gioco espresso. Rispetto alla Juventus l’Inter ha qualcosa in meno come rosa, ma ha in panchina un signore che fa la differenza e questo si vede. Barella ha avuto una grande crescita proprio grazie a lui. Inoltre devono limitare i gol presi, visto che la proiezione porta a oltre 45. L’Inter deve essere chiusa, attenta, concentrata e motivata perché appena perde carica e ferocia perde molto»