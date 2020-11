Marani: “Conte all’Inter deve fare la differenza! Eriksen? A gennaio…”

DIFFICOLTA’ – Queste le parole di Matteo Marani: «Eriksen? A gennaio va se qualcuno lo prende, l’Inter ha già provato a cederlo ma senza successo. Handanovic? Secondo me è uno dei migliori portieri in Serie A, non sta avendo una buona stagione. Può capitare qualche passaggio a vuoto. Hakimi? Secondo me è una questione tattica, non è abituato a fare certe cose che gli chiede Conte, per lui ha inciso la partita di Madrid. Inter e Juventus? Sono colpevolmente in ritardo in classifica. Nutro fiducia in Conte, e mi attendo da lui la differenza. Gli auguro che torni a vincere. Come prestazioni non è mai stata così negativa, non è andata sotto con nessuno».