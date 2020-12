Marani: “Inter con ritrovato equilibrio: ho una domanda per Conte”

Condividi questo articolo

Marani

Matteo Marani, ospite negli studi di “Sky Sport 24”, ha parlato della giornata di campionato che si avvia a concludersi sottolineano la ritrovata competitività delle milanesi

SI DELINEA IL GRUPPO – Marani parla di come si sta delineando quello che potrebbe essere il gruppo scudetto: «Questa giornata ha detto che ci sono quatto squadre più forti e si sta delineando il gruppo di testa che si giocherà lo scudetto. Il Milan è una squadra competitiva, Milano torna ad essere la città più importante del calcio italiano, ma non tralascerei la Juventus che è sempre la Juventus e il Napoli che sta dando dimostrazione di grande forza. Non cambio la mia idea, il Milan sta facendo qualcosa di straordinario, ma onestamente le altre tre sono più forti».

INTER CON EQUILIBRIO – Marani entra nello specifico dell’Inter: «L’Inter ha trovato l’equilibrio che è figlio di diverse cose, di Gagliardini che ha contribuito, di Brozovic che ha idee e le mette in campo, ma soprattutto nell’atteggiamento e nell’approccio che è cambiata l’Inter. Contro il Bologna ha fatto il 48% di possesso palla, una cosa che un mese fa non sarebbe successa. Cntro il Parma, Torino, Fiorentina ha fatt più del 60% e ha preso due o tre gol perché si sbilanciava. Conte ora fa la differenza, in questo momento la sta facendo. C’è un punto interrogativo, perché questo mese e mezzo alla ricerca di una formula diversa rispetto all’Inter che già funzionava? Ho pensato che fosse la finale col Siviglia a spingerlo a un calcio più offensivo, con più possesso palla, ma così subisce, non ha una difesa così forte da giocare a campo aperto. Ha bisogno di equilibrio».