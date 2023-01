Marani: «Inter, col Napoli sfida cruciale! Ultima possibilità per scudetto»

Matteo Marani, ospite negli studi di Sky Sport, ha parlato dell’imminente sfida fra Inter e Napoli. Questa l’opinione del giornalista

CRUCIALE – Matteo Marani parla a proposito di Inter-Napoli: «E una partita cruciale per l’Inter. L’ultima possibilità per rientrare in corsa per il campionato, in 15 partite ne ha perse 5. Deve anche guardarsi per la Champions League, le due romane sono appiate all’Inter. E poi ci sono altre squadre che possono creare problemi, come l’Atalanta che non ha le coppe. Una partita cruciale per entrambe: se gli azzurri vincono a San Siro è il messaggio finale».