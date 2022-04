Marani: «Inter, sulla carta calendario migliore. Scudetto? Ho una mia idea»

Matteo Marani, ospite negli studi di Sky Sport, ha parlato della lotta Scudetto e del calendario di Inter, Milan e Napoli. Per il giornalista, i nerazzurri hanno il calendario migliore

CALENDARIO E PRONOSTICO − Marani analizza il calendario delle tre squadre in lotta. Poi qualche considerazione sui nerazzurri: «Il Napoli sta meglio rispetto alle altre due. Per calendario c’è da capire la posizione delle squadre da affrontare. L’Inter alla penultima affronterà il Cagliari, non sapremo però la classifica dei sardi a maggio. Sulla carta l’Inter sembrerebbe avere il percorso più facile. Chi vincerà lo Scudetto? Dico Inter. Questo scudetto, la squadra di Inzaghi lo ha vinto, lo ha perso e ora può rivincerlo. Dicevamo inizialmente che l’Inter avrebbe vinto questo Scudetto a mani basse. Sulla carta, nonostante la crisi dei risultati, rimane la squadra più forte. Ma è un campionato molto aperto, divertente, si deciderà all’ultima. Tutti e 3 gli allenatori hanno fatto un grandissimo lavoro».