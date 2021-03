Marani: Â«Inter, campionato non chiuso. A Parma partita non scontataÂ»

Marani: «Inter, campionato non chiuso. A Parma partita...

Marani: «Inter, campionato non chiuso. A Parma partita non scontata»

Matteo Marani, ospite negli studi di “Sky Sport”, ha parlato dell’Inter, impegnata questa sera sul campo del Parma. Il giornalista fa il punto sul momento dei nerazzurri

NON CHIUSO – Queste le parole di Matteo Marani, che parla a proposito del momento dell’Inter: «In questo momento l’Inter ha le dimensioni di una squadra da scudetto. È una macchina da gol a cui è difficile farlo. La squadra ha le caratteristiche di una squadra di Conte che riparte con le caratteristiche degli uomini che ha davanti. La squadra ha avuto un vantaggio, quello di avere a disposizione sempre tutti i titolari insieme all’assenza dalle coppe. Il campionato non è chiuso, la partita di Parma non è scontata. La sfida con l’Atalanta sarà importantissima, credo che la Juventus rimanga l’alternativa più credibile».