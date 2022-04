Marani: «Inter, Calhanoglu uomo in più: un parallelo. Bologna ha talento»

L’Inter stasera scende in campo a Bologna nel recupero della ventesima giornata di Serie A (QUI le ultime), con l’occasione importante di poter sorpassare il Milan in vetta alla classifica. Matteo Marani – intervenuto nel corso del pomeriggio di Sky Sport 24 -, parla proprio della grande chance e degli uomini in più di Inzaghi

INIEZIONE – L’Inter stasera sfida finalmente il Bologna nell’ormai noto recupero della ventesima giornata di Serie A. Matteo Marani parla dell’importanza del match: «Non ci sono dubbi, è una partita molto importante e delicata perché se vince l’Inter passa avanti e ha un significato molto forte. Se non dovesse vincere sarebbe un’iniezione di fiducia per il Milan che sulla carta ha un calendario più semplice. È una partita che l’Inter deve vincere, sta bene ma di fronte ha un Bologna che contro le grandi ha fatto bene. La rosa rossoblù ha talento, Arnautovic è un recupero importante per loro, ha un centrocampo importante, forza sulle fasce: chiaramente non è una partita è scontata».

PERNI – Marani parla poi degli uomini che hanno segnato la stagione nerazzurra: «L’Inter vista nelle ultime gare sembra essere di nuovo quella vista in altri momenti. È partita fortissima, poi ha fatto una frenata secca e ora ha ripreso il suo passo. Sembra che Inzaghi abbia il controllo. Brozovic è stato determinante insieme a Perisic: i due croati hanno segnato la stagione nerazzurra. Lo stesso Lautaro Martinez nelle ultime partite ha fatto 4 reti, aggiungo che le fasce stanno ritornando importanti. Calhanoglu è un giocatore in più per l’Inter mentre è uno in meno per il Milan. I rossoneri hanno perso un trequartista mentre l’Inter ha trovato una mezzala».

PARALLELO – Marani chiude facendo un parallelo: «Se posso fare un parallelo la storia di Calhanoglu è un po’ quella di Luis Alberto che con Inzaghi alla Lazio da trequartista è diventato mezzala ma anche un uomo di rifinitura. Evidentemente quello che aveva fatto con lo spagnolo lo ha rifatto con il turco. E quindi l’Inter, che ha 7 punti in meno rispetto allo scorso anno, stasera ha un’occasione importante. La partita è decisiva perché un conto è partire avanti e un conto è partire dietro nelle ultime quattro partite».