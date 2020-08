Marani: “Inter bella, convincente! Barella identitÃ . Lukaku…”

Marani: “Inter bella, convincente! Barella identità. Lukaku…”

Condividi questo articolo

Matteo Marani elogia l’Inter dopo la vittoria sul Bayer Leverkusen e l’approdo in semifinale di Europa League. Dagli studi di “Sky Sport”, il giornalista esalta soprattutto i due uomini-gol: Nicolò Barella e Romelu Lukaku.

BELLEZZA – L’Inter che arriva in semifinale di Europa League dopo la vittoria sul Bayer Leverkusen spella le mani di tifosi e opinionisti. E questo vale anche per Matteo Marani, che sottolinea l’importanza della prova di Nicolò Barella. E che non può esimersi dal menzionare lo straordinario contributo di Romelu Lukaku. Ecco le sue parole: «È un’Inter bella, molto convincente, molto autorevole che abbiamo visto ieri vincere. Potevano essere anche più gol di scarto, la vittoria poteva essere più larga. È un’inter molto bella, che sta benissimo in campo, che ha molta fiducia, che aggredisce nel modo giusto. Che ha un giocatore come Barella che dal primo all’ultimo minuto è l’identità di questa squadra. E poi Lukaku, che nel giro di un anno dobbiamo mettere già accanto ai migliori numeri 9 della storia dell’Inter. Se la gioca con tutti quelli che sono stati grandi all’Inter. È una squadra che sta bene, che ha fiducia».

CONTE – Marani parla poi del mood di Antonio Conte, nettamente più positivo rispetto alle scorse settimane. Ecco le sue parole: «Credo che Antonio Conte si sia tolto di dosso la preoccupazione. Le partite contro Lazio e Juventus prima del lockdown avevano minato un po’ il suo carattere. Ora invece si è scrollato di dosso quel pessimismo, e l’Inter è tornata grande, veloce, positiva. Credo che con questo capitale di carattere la squadra avrebbe potuto giocarsela di più con la Juventus».