Marani: «Inter-Atalanta, una partita di Premier: ha vinto lo spettacolo!»

Matteo Marani, noto giornalista italiano, su TuttoSport ha parlato di Inter-Atalanta e soprattutto lo spettacolo della partita.

COME IN INGHILTERRA – Marani su TuttoSport ha commentato Inter-Atalanta, elogiando lo spettacolo della partita paragonandola a una di Premier League: «Inter-Atalanta, non è vero che non ha vinto nessuno. Ha trionfato lo spettacolo, il divertimento di chi si trovava a San Siro o davanti al televisore, nonché le due squadre, credibili candidate per lo scudetto. È stata una partita di Premier League calata dentro la nostra Serie A, per ritmo, intensità, azioni create, coraggio degli allenatori Venivamo dal pomeriggio di Chelsea-City, duello al massimo livello del campionato più bello al mondo, quello inglese per l’appunto, e in qualche modo si è continuato a San Siro con le emozioni e la meravigliosa imprevedibilità che il football si porta dietro. L’Inter è partita subito forte, con il puntuale gol del solito Lautaro Martinez, migliore seconda punta (se tale è, visto che Dzeko spazia più di lui) del campionato. Ma poi abbiamo assistito stupefatti al ritorno dell’Atalanta, trascinata dalla lezione ucraina di Malinovskyi, bravo a mettersi alle spalle di Brozovic e davanti alla difesa nerazzurra, trovando lì lo spazio libero per muoversi e colpire, fino al gol del pari. I bergamaschi hanno ricordato, nei primi 45 minuti di San Siro, perché da tre anni occupino il podio della Serie A: furore agonistico, certo, ma pure organizzazione perfetta e individualità di primo livello. Gasperini è un allenatore unico: ha preso una provinciale e l’ha resa metropolitana».