Marani: «Inter al di là delle attese. Inzaghi ha stravinto il duello con Allegri»

Matteo Marani, ospite negli studi di 23 su Sky Sport, ha analizzato la stagione dell’Inter e di Inzaghi. L’opinionista si è concentrato anche sul duello in Coppa Italia con Allegri

AL DI LÀ DELLE ATTESE − Marani analizza la stagione dei nerazzurri: «Se mettiamo le lancette ad inizio stagione ovviamente si pensava a tutt’altro senza Hakimi, Lukaku e Conte. Sembrava un’Inter in grande ridimensionamento, l’Inter è andata al di là delle attese, anche fin troppo. A gennaio la si dava per certa vincitrice del campionato. Già due coppe le ha vinte, Inzaghi si è dimostrato un tecnico bravo e ha stravinto contro Allegri ieri sera. E’ il Milan troppo al di sopra delle attese».

GIUDIZIO − Poi Marani giudica il lavoro di Inzaghi: «Inzaghi ha portato avanti il suo lavoro bene, ha avuto quel momento di difficoltà. Non aveva le alternative giocando spesso con gli stessi. Poi si è messo in linea, credo che Marotta e Ausilio lo abbiano aiutato. Però è sempre stato un allenatore bravo, l’Inter ha vinto la Coppa Italia con i cambi, la Juventus l’ha persa. Se vince il campionato, il giudizio sarebbe assoluto, se non lo vince ovviamente il bilancio potrebbe essere diverso. Ma bisogna aspettare, discorso non ancora chiuso».