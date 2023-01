Marani: «Inter -9 ma bisogna guardare una prospettiva. Inzaghi? Giusto rivendichi»

Marani trova un lato positivo per l’Inter, nonostante l’evidente distacco in classifica che si spera stasera possa essere ridotto contro l’Empoli. A Sky Sport 24, il giornalista ha parlato anche di Inzaghi e di come faccia bene a rimarcare la Supercoppa Italiana appena vinta (vedi articolo).

GIRO DI BOA – Matteo Marani valuta come iniziare il ritorno, partendo dall’ultima d’andata: «Intanto l’Inter parte con la terza coppa, che comunque qualcosa significa. Secondo me ha fatto bene Simone Inzaghi a rivendicarlo, perché nel bilancio di un allenatore non dimentichiamoci mai che è alla sua prima esperienza in una squadra dove è obbligato a vincere. Su di lui c’erano molte aspettative, questa è la terza coppa di Inzaghi. L’Inter è indietro rispetto allo scorso anno di nove punti, ha avuto molti problemi e secondo me qualche difficoltà difensiva di troppo. Non ha avuto Romelu Lukaku, poi per fortuna Edin Dzeko ha fatto il suo in maniera straordinaria. Probabilmente ci si aspettava qualcosa di più, ma abbiamo un Napoli che sta volando: bisogna guardare anche da quella prospettiva. Stasera con l’Empoli l’Inter non può e non deve sbagliare, ovviamente, poi c’è tutto il mercato che mi sembra in queste ore si porti dietro tutta la discussione».