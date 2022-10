Marani: «Inter 16esima difesa, che tracollo! Bastoni e Skriniar non più loro»

Marani critica aspramente la difesa dell’Inter, rea di aver subito 13 reti in questo inizio di stagione. Tra gli imputati anche Skriniar e Bastoni, totalmente involuti rispetto al loro naturale standard

NUMERI SIGNIFICATIVI − Matteo Marani, ospite su Sky Sport durante l’edizione de ‘Il calcio è servito‘, ha analizzato le grandi difficoltà dell’Inter: «Questa difesa è la stessa, con Acerbi al posto di de Vrij, che lo scorso anno è stata la migliore dell’intero campionato. Oggi è diventata la 16esima, ha subito 13 reti. È una squadra che ha cali di concentrazione, crolli repentini. Ha preso tre gol con la Lazio, con l’Udinese, col Milan, due gol con la Roma. È una squadra che prende un’imbarcata di reti. Bastoni, difensore emergente con Conte, oggi non è quello lì. Skriniar, inseguito da mezza Europa e il migliore dello scorso campionato, oggi è smarrito. Il tema portiere? Handanovic per molte stagioni è stato il giocatore più forte dell’Inter ma da qualche anno non lo è più, bisogna dircelo. All’Inter gli mancano anche nove reti, i problemi sono sia in difesa che in attacco».