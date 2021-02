Marani: Â«Ibrahimovic, giusto riposo pre-Inter. Proiettato al derbyÂ»

Marani: «Ibrahimovic, giusto riposo pre-Inter. Proiettato al derby»

Matteo Marani, opinionista di “Sky Sport”, ha parlato nel prepartita della sfida del Milan contro la Stella Rossa in Europa League. Il giornalista si è focalizzato soprattutto sulla panchina di Zlatan Ibrahimovic in vista del derby di domenica contro l’Inter

RIPOSO PRE-DERBY – Partirà dalla panchina questa sera Zlatan Ibrahimovic in Stella Rossa-Milan, sfida di Europa League a pochi giorni dal derby di domenica contro l’Inter. Il giornalista e opinionista Matteo Marani ha analizzato in questi termini il “riposo” dello svedese in vista proprio del derby: «Credo sia giusto che Ibrahimovic questa sera venga preservato. Lui è probabilmente già proiettato alla sfida di domenica, anche perché abbiamo ancora tutti negli occhi il derby dell’andata e cosa fece in quella partita».