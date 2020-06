Marani: “Hakimi perfetto per Conte, l’Inter fa tutti gli sforzi possibili”

Condividi questo articolo

Marani parla dell’acquisto di Hakimi da parte dell’Inter, che sarà formalizzato con la firma del contratto nelle prossime ore. Il marocchino è un giocatore perfetto per Conte

GIOCATORE PERFETTO – Marani parla dell’acquisto di Hakimi sottolineando quando l’Inter stia accontentando il tecnico Antonio Conte: «Hakimi è il giocatore per tanti, credo. E’ una buona notizia perché stiamo portando in Italia giocatori di qualità, giovani, di grande prospettiva a livello europeo. E’ molto importante quello che succede in queste settimane perché cominciamo di nuovo ad essere un punto di riferimento. Hakimi è un giocatore perfetto per Conte, può giocare come laterale di centrocampo a tutta fascia. Conte è stato molto accontentato come era giusto che fosse. Ha avuto garanzie in estate, a gennaio e le sta avendo anche ora. L’Inter sta facendo tutti gli sforzi possibili per vincere, bisogna riconoscerlo alla società e a Zhang».