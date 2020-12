Marani: “Gomez per l’Inter sostenibile, quello che chiede Conte. Prezzo…”

Matteo Marani

Marani valuta il colpo Gomez per l’Inter del 2021. Il giornalista, ospite di “Sky Calcio Live”, promuove il Papu come possibile acquisto a gennaio e segnala quali siano le richieste di Conte per il mercato che sta per cominciare.

QUALCOSA DA AGGIUNGERE – Matteo Marani ritiene che Antonio Conte farà qualche richiesta all’Inter per il mercato: «Credo che non potrà chiedere le stelle, perché in questo momento l’Inter non può fare certi investimenti. Credo che chiederà Alejandro Gomez, una carta che può servire a chiunque la prenda in mano. L’Atalanta ho sentito che chiede dieci milioni, ma secondo me andrà a meno ed è un investimento sostenibile. Chi prende il Papu ha una carta per la Primavera e può essere quello che vuole Conte. Rodrigo de Paul è indubbiamente forte: chiunque lo prenderebbe, col campionato che sta facendo».