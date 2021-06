Matteo Marani, giornalista e opinionista di “Sky Sport”, ha commentato il malore occorso a Christian Eriksen durante Danimarca-Finlandia. Ecco le sue dichiarazioni

INSEGNAMENTO – L’episodio accaduto a Christian Eriksen, al 43′ di Danimarca-Finlandia, ha scosso il mondo intero. Oggi il numero uno della Figc, Gabriele Gravina ha parlato della possibile introduzione di un protocollo per il primo soccorso (QUI le sue dichiarazioni). Ne ha discusso anche Matteo Marani, ai microfoni di “Sky Sport”: «Serve un protocollo per i calciatori, perché può salvare delle vite. Eriksen ci ha angosciato ma deve insegnare. L’intervento di Simon Kjaer è stato determinante. Il primo soccorso è stato decisivo. Questa vicenda deve servire in tanti ambiti e deve valere per tutti. Ci vuole gente pronta».