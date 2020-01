Marani: “Eriksen e Giroud? L’Inter fa dei passi avanti, su Spinazzola…”

Il mercato dell’Inter è in grande fibrillazione. Si cerca di chiudere in fretta per Eriksen e Giroud e di risolvere il pasticcio Spinazzola. Il punto di Matteo Marani per Sky Sport

IL CAOS SPINAZZOLA – L’affare Spinazzola sembra destinato a saltare per problemi fisici del giocatore: «E’ successo altre volte nella storia del calcio, pensiamo a Perin che andò in Portogallo e tornò indietro. Sulla carte si presentava come un’ottima operazione, un pochino meglio per la Roma perché Politano è un giocatore perfetto per la Roma mente nell’Inter fa fatica nel 3-5-2, ma per me è un eccellente giocatore. A me poi Spinazzola piace tantissimo, quando sta bene lo abbiamo visto nella Juventus l’anno scorso. Però faccio due considerazione, evidentemente ci sono dei dubbi, poi scorgo diverse linee all’interno dell’Inter, non c’è stata convinzione totale da parte di tutti. Quando fai una strategia hai bisogno di concertarla, mi dispiace perché Spinazzola se sta bene può dare un grandissimo contributo».

ERIKSEN E GIROUD – Se l’Inter chiude per Eriksen e Giroud fa dei grandi passi in avanti: «Io credo che Conte telefoni una decina di volte al giorno a Marotta. Se l’Inter riesce ad arrivare a questi 2 fa un grandissimo balzo in avanti, Giroud ha un’età avanzata, ma verrebbe a fare il primo rincalzo ed è un giocatore di classe, esperienza e qualità. Su Eriksen l’impiego immediato che mi viene in mente è mezz’ala anche se lui fa benissimo il regista avanzato perché ha gol, con un tiro meraviglioso, ed è un giocatore tatticamente maturo, perfetto, attento. Vuole l’Inter, ha voglia di misurarsi con questa esperienza e l’Inter fa un investimento significativo. Se l’Inter chiude con Giroud, Eriksen e un laterale non si può dire che non faccia un passo in avanti».