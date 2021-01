Marani: Â«Dzeko via da Roma? Necessario. Situazione a favore dell’InterÂ»

Marani: «Dzeko via da Roma? Necessario. Situazione a favore dell’Inter»

Condividi questo articolo

Matteo Marani

Matteo Marani, giornalista sportivo, è intervenuto negli studi di “Sky Sport” per parlare del chiacchierato scambio tra Inter e Roma con coinvolti gli attaccanti Edin Dzeko e Alexis Sanchez.

PROBLEMA DA RISOLVERE – Questa l’analisi di Matteo Marani sul possibile passaggio di Edin Dzeko all’Inter: «Oggi Dzeko è un problema, mi pare evidente da come ne parla Fonseca. Questa situazione si è protratta fin troppo e non può farlo oltre. Per i giallorossi è una perdita, un sacrificio, un prezzo alto da pagare. Ma non vedo alternativa. Se trovano una soluzione, e questa mi sembra quella più praticabile, bisogna fare questo sacrificio. Questo va molto a favore dell’Inter. Alla lunga l’assenza del bosniaco può pesare davvero molto».

BALZO IN AVANTI – Marani ha poi parlato di come Dzeko possa spostare gli equilibri: «Con lui l’Inter fa un grande balzo in avanti, è un giocatore utile per tanti aspetti e non solo per i gol. Fa giocare la squadra, la fa salire, ha capacità di rifinitura e ha classe. Parliamo di un campione. Dal punto di vista qualitativo i nerazzurri fanno un passo in avanti. La riflessione chiaramente va fatta su come e dove inserirlo in campo. Se i nerazzurri vogliono vincere lo Scudetto e vogliono mettere dentro uno come il bosniaco, fanno un grande salto di qualità».