Marani: “Coronavirus? Giocatori chiari. UEFA come istituzioni calcio Italia”

Matteo Marani, giornalista di “Sky Sport”, ha parlato della situazione nel calcio con le partite UEFA e una decisione comune che ancora non arriva. Al momento rinviate infatti solo le partite di Inter e Roma (QUI il comunicato)

ATTESA – Queste le parole di Matteo Marani a “Sky Sport 24”: «Il tema principale è che l’UEFA vuole giocare le coppe in un quadro in cui diventa sempre più difficile ora dopo ora. La posizione dei sindacati dei giocatori è molto chiara: non vogliono giocare. L’UEFA deve prendere consapevolezza di quello che sta succedendo. Stanno facendo come le istituzioni calcio in Italia che alla fine si sono dovuti arrendere a una situazione a cui non si può sfuggire. Sarà però bello quando si tornerà».