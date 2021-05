NUOVO ASSETTO – Il punto di vista di Matteo Marani sul futuro nerazzurro è abbastanza coerente con la situazione attuale: «Si parla di ridimensionamento economico e di conseguenza tecnico. Bisogna capire come e quanto si riduce l’ Inter , visto che il tema riguarda il monte ingaggi. Ci sarà qualche uscita di giocatori, ma Antonio Conte ha messo dei paletti su chi non può essere toccato. Si cercherà un nuovo assetto rinunciando a chi non è centrale nel progetto Inter oggi. Conte si metterà a tavolo con il Presidente Steven Zhang , senza dover interpellare da subito il management, e deciderà se restare in base a quello che gli verrà presentato. I nuovi piani per il futuro. Non penso che abbia tante alternative al momento, bisogna tenere conto del quadro in cui ci si muove. Se l’Inter dà garanzie minime a Conte, dopo aver plasmato tutta la squadra a sua immagine, vedremo…». Questo il pensiero di Marani, che crede al Conte-tris perché difficilmente potrà trovare di meglio.

Place this code where you want the "Below the article_Feed" widget to render: