Marani: «Conte, scelta legittima. Ma ridimensionamento vale per tutti»

Matteo Marani, giornalista sportivo, è intervenuto negli studi di “Sky Sport” per commentare l’addio di Antonio Conte dall’Inter (vedi articolo). Il giornalista ha sottolineato, in ogni caso, che tutte le società dovranno ridimensionarsi.

RIDIMENSIONAMENTO TOTALE – Matteo Marani ha parlato della decisione di Antonio Conte di lasciare l’Inter, sottolineando però come il ridimensionamento non riguardi solo i nerazzurri: «Conte ha esplicitato in maniera chiara la sua posizione. Se l’Inter va incontro a questo indebolimento, lui legittimamente non vuole farsene carico. Un allenatore top vuole una squadra top. Allo stesso tempo penso che tutti debbano fare i conti con il ridimensionamento perché arriverà per tutte le realtà. Magari tra poco inizierà in una nuova realtà, però ci bisogna fare i conti con queste nuove situazioni. Capisco che i tifosi siano preoccupati, ma bisogna fare i conti con la realtà. Allegri sarebbe la soluzione migliore ora e ha un filo diretto con Marotta, poi però bisogna vedere cosa gli offrirà la Juventus».