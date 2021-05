Marani – giornalista di ‘Sky Sport’ -, ospite a “Il Calcio è Servito” su Sky Sport 24, si dice un po’ più preoccupato circa la permanenza di Conte all’Inter. Lo scenario del valzer delle panchine può aprire nuove ipotesi

ALLENATORE TOP – Per Matteo Marani il ribaltone di fine stagione in panchina è un’ipotesi reale: «L’Inter ha vinto un campionato in modo straordinario. La prudenza è molto giusta, bisogna aspettare l’incontro e capire sul tavolo cosa viene messo. L’impressione è che Antonio Conte possa andare via dall’Inter. Ci sta, se il progetto non corrisponde a quello che si augura lui in quanto allenatore top. Perché Conte giustamente ha pretese molto alte. Questo è uno scudetto pesantissimo, ha vinto tra mille difficoltà e dimostrato per la terza volta di poter riportare una piazza a vincere di nuovo, dopo Juventus e Chelsea. Conte ha dei motivi fondati per chiederlo. Tre-quattro giocatori sono assolutamente imprescindibile per lui: Romelu Lukaku, Lautaro Martinez, Nicolò Barella e Alessandro Bastoni. In generale, secondo me, non può vedere l’idea di un depotenziamento. Non può esserci una squadra top che non corrisponda a una squadra top. Conte è un allenatore che ha diritto a una grande squadra. Sa che lo aspettano in Champions League e per il bis di campionato. C’è un giro di panchine che deve partire e potrebbero essere coinvolti allenatori che non sono andati da un’altra parte. E magari aspettano di vedere cosa succede all’Inter…». Questo il pensiero di Marani sul futuro di Conte all’Inter.