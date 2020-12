Marani: “Conte miglior allenatore per lo scudetto. A Cagliari sfida insidiosa”

Condividi questo articolo

Matteo Marani

Matteo Marani, ospite negli studi di “Sky Sport” ha parlato dell’Inter, impegnata domenica alle 12:30 nella sfida contro il Cagliari. Il giornalista analizza il momento dei nerazzurri di Antonio Conte con uno sguardo alla sfida di Cagliari

NO ALIBI– Marani parla a proposito del momento dell’Inter di Conte: «L’Inter ha un unico obiettivo per questa stagione. Antonio Conte non è un allenatore preso per vincere la Champions League. Al momento non è un allenatore che può trionfare in Europa. Al momento rimane il miglior allenatore per vincere lo scudetto, adesso però deve dimostrarlo. Secondo me ha fatto bene Vidal a pronunciare la parola “scudetto”. L’Inter può e deve vincere lo scudetto dopo il triste epilogo in Europa. I nerazzurri hanno due partite difficili, con Cagliari e Napoli. Si giocherà molto, vedremo se c’è stato un contraccolpo. Sono due sfide insidiosa».