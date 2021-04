Marani sta dalla parte di Conte e segnala quanto fatto dall’allenatore dell’Inter in queste due stagioni in nerazzurro. Il giornalista, ospite di “23” su Sky Sport 24, fa un paragone con la Juventus e risponde ai critici sul gioco.

CRESCITA NETTA – Matteo Marani non è d’accordo con chi se la prende sul gioco: «Credo che lo spettacolo del gol l’Inter lo stia facendo. Il gol è il massimo, e l’Inter lo sta ottenendo. Guardiamo i numeri, che contano: Antonio Conte ha preso l’Inter a ventuno punti dalla Juventus, ora è a +12. Ha mangiato trentatré punti alla Juventus: non puoi farlo se non cambi il modo di sistema. Conte ha la pedagogia del sacrificio, è quello che riesce a imporre ai suoi giocatori. Anche Christian Eriksen si è sacrificato: è un campione che si sacrifica per la squadra. Questa è un’Inter di sofferenza e di sacrificio, poi credo che ad alcune squadre appartengano certe matrici. Nella storia tutte le migliori Inter sono sempre state squadre pragmatiche e molto concrete. Faccio due nomi non a caso: Conte e Giovanni Trapattoni. Fa parte anche della tradizione e dello spirito, però questa squadra è efficace e fa risultato. Conte soffre però di questa cosa: quando dice la cosa dell’estetica non si deve preoccupare di questo aspetto. Gli è stato chiesto di vincere lo scudetto e di chiudere il ciclo della Juventus: dopo dieci anni l’uomo che ha aperto il ciclo della Juventus lo sta per chiudere».