Marani: “Conte-Inter, confronto necessario. Il tecnico vuole una rivoluzione”

Matteo Marani, intervenuto in collegamento su “Sky Sport”, ha parlato dell’Inter, reduce dalla sconfitta in finale di Europa League ad opera del Siviglia. Il giornalista ha analizzato le dichiarazioni di Antonio Conte al termine del match

INEVITABILE – Questa l’analisi di Matteo Marani: «Conte? Bisogna capire quale possa essere l’eventuale alternativa a lui. C’è forte la candidatura di Allegri, che non sarebbe un salto nel buio da parte dell’Inter, anzi sarebbe un replay di quanto successo alla Juventus nell’estate del 2014. È una vicenda che non ci deve stupire, si era semplicemente rinviato il momento del confronto. Semplicemente andava giocata l’Europa League. Una volta terminata la competizione, giocata bene dai nerazzurri, si sarebbe arrivati a questo confronto. Io credo che il tecnico porterà avanti le sue richieste di rivoluzione societaria e difficilmente l’Inter potrà accontentarlo. I toni sono cambiati perché forse, rispetto a Bergamo, ha capito che certe cose vanno dette in modo diverso. Conte si aspetta una risposta dalla società, non si può tornare indietro. Ieri non ha dato il congedo, ma ha messo sul tavolo l’ipotesi di chiusura di questo rapporto. Ma questo si chiude se non viene accontentato».