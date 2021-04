Marani: «Conte e Gasperini simili! Handanovic? Sua peggior stagione»

Matteo Marani, giornalista e opinionista, ha analizzato il percorso dell’Inter, e di Antonio Conte, negli studi di “Sky Sport”. C’è spazio anche per un parallelismo con Gasperini e per un’analisi impietosa sul rendimento di Samir Handanovic

LANCIATI – La vittoria col Verona ha avvicinato sensibilmente l’Inter allo scudetto. Matteo Marani ha analizzato il percorso dei nerazzurri di Antonio Conte: «La parola chiave di questo fine settimana è ‘merito’. Nello specifico, il merito di alcuni allenatori, come Conte e Gasperini. I loro meriti si vedono in campo. Conte in particolare ha tanti difetti, ha avuto eccessi verbali da censurare, ma ci sono pochi dubbi sul suo ruolo da protagonista in questo campionato. Se l’Inter arriverà a vincere, in gran parte sarà per merito suo. Lui, tra l’altro, l’ha fatto senza proprietà, togliendo il gran lavoro di Giuseppe Marotta. Il merito di Conte è soprattutto metodo. Conte è pedagogia del sacrificio e dell’allenamento e della sofferenza, come Gasperini. Handanovic? Credo sia la peggiore stagione della sua carriera (vedi articolo). Si tratta di un tema che andrà aperto prima o poi».