Marani: “Conte deve evitare un pericolo, pensi a Trapattoni…”

Condividi questo articolo

Matteo Marani, intervenuto come di consueto con il suo editoriale per “Sky Sport 24”, ha analizzato il momento di Antonio Conte e dell’Inter

EVITARE UN PERICOLOSO – Marani pensa che Conte debba evitare un pericolo: «Oggi è la giornata di Conte, vincendo prenderebbe il secondo posto che non è simbolico, sarebbe importante dal punto di vista psicologico per tutto l’ambiente. Conte deve evitare il pericolo di terremotare l’ambiente, può subentrare un senso di frustrazione perché non riuscirà a vincere, ma deve fare come Trapattoni, non Lippi che si fece sfuggire la situazione di mano dopo un anno. Trapattoni gettò le basi e vinse al terzo anno. Conte ha condizioni ideali, una società che lo sostiene e fa investimenti, tifosi che lo aspettano. Deve stare attento a non diventare l’elemento di disequilibrio. Dispiace come è andata perché, vincendo oggi, con i punti persi lotterebbe per lo scudetto. Bisogna finire bene questa stagione perché poi si inizierà subito con la prossima e deve essere un punto solido ed equilibrato, togliere frustrazione. Mourinho disse che servivano gli uomini per vincere al secondo anno e questo deve fare Conte».