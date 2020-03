Marani: “Competizioni UEFA, credo si vada verso la chiusura. I sindacati…”

Matteo Marani, noto giornalista, intervenuto su “Sky Sport 24”, ha parlato a proposito della situazione relativa al blocco dei campionati a causa dell’emergenza coronavirus. Un pensiero anche sulla situazione relativa alle competizioni UEFA.

CHIUSURA – Matteo Marani analizza la situazione relativa alla chiusura delle partite, fornendo novità relative al Consiglio Federale svoltosi oggi. Un pensiero, inoltre, alla situazione relativa alle competizioni UEFA: «Mi sembra che le indicazioni portino sempre di più alla chiusura delle partite. In consiglio oggi si è deciso sugli allenamenti. Nelle prossime ore sindacato e Leghe si metteranno d’accordo per i giorni di ferie. Verrà sancito questo accordo, farà parte del protocollo. In Consiglio si è parlato della parte relativa all’Europa. L’UEFA sta cercando di una mediazione con il Governo spagnolo, per organizzare le partite. Ma io credo si vada verso la chiusura. L’impressione è che altre nazioni presto si fermeranno. I sindacati dei calciatori in tutta Europa, soprattutto quello spagnolo, sono molto dubbiosi sul fatto di giocare le partite di coppa. Credo che si faccia ora dopo ora più difficile muoversi e giocare queste partite. È giusto che i Governi abbiano l’ultima parola. Io sono convinto che la UEFA debba accettare quello che sta succedendo. Forzare ancora la mano sui governi diventa complicato».