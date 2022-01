Marani: «Bastoni? Assist clamoroso. Difensori più partecipi con Inzaghi»

Matteo Marani, ospite negli studi di Sky Sport, ha parlato dell’Inter, reduce dalla vittoria per 2-1 contro la Lazio di Sarri. Il giornalista esalta la prova della difesa nerazzurra, in particolare quella di Bastoni

PROTAGONISTA – Matteo Marani : «Inter? Non è casuale che i due gol di ieri arrivino da due difensori. Aggiungo, clamoroso assist di Bastoni a Skriniar sul secondo gol. C’è una maggior partecipazione dei difensori sul gioco dell’Inter: Skriniar ha già pareggiato i tre gol dello scorso anno, Bastoni non aveva mai segnato lo scorso anno. L’Inter dal punto di vista fisico, sul gioco aereo è la migliore in Serie A. Le otto vittorie consecutive sono “contiane”, ma c’è un aspetto di qualità maggiore. Scudetto? È un campionato equilibrato, ma la squadra di Inzaghi ha dato un segno di forza rispetto alle altre riconosciuto anche dagli altri allenatori. Se i nerazzurri passano questo mese diventa difficile per tutti».