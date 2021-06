Marani: «Barella in sofferenza? Grande merito dell’Austria»

Matteo Marani, ospite negli studi di “Sky Sport”, ha parlato della vittoria ottenuta ieri dall’Italia contro l’Austria negli ottavi di finale di Euro 2020 parlando anche della prestazione del centrocampista dell’Inter Nicolò Barella.

MERITI AGLI AVVERSARI – Barella ieri è apparso sotto i suoi standard, venendo sostituito nella ripresa. Secondo Marani la prestazione opaca del centrocampista sardo dell’Inter è da attribuire anche alla grande prova fisica offerta dalla squadra austriaca: «Mi aspettavo qualcosa di più, ma grande merito al centrocampo dell’Austria per spirito e compattezza. Giocare contro due linee non è facile, le hanno bloccate tutte e hanno eretto un muro. I centrocampisti hanno sofferto nell’impatto fisico. L’Austria ha fatto un’eccellente partita e si sono palesate difficoltà fisiche. Questo fa pensare alle scelte per la prossima, ieri forse è passato il messaggio di qualche cambiamento rispetto all’assetto iniziale».