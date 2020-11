Marani: “Barella calciatore totale, l’Italia è stata importantissima! Sensi…”

Matteo Marani

Barella scende nuovamente in campo dal 1′ stasera nella sfida tra Bosnia e Italia (QUI le formazioni ufficiali), valida per il Gruppo 1 della UEFA Nations League. Matteo Marani – ospite negli studi di “Campo Aperto”, in onda su “Sky Sport 24” – elogia il centrocampista dell’Inter e spera in Sensi

TOTALE – Nicolò Barella è ormai un punto di riferimento dell’Italia di Roberto Mancini. Secondo Matteo Marani, la maglia Azzurra ha inciso molto sulla sua crescita: «Barella mi sembra in questo momento un calciatore totale. La Nazionale sicuramente è stata importantissima in questa crescita. È giusto che le Nazionali un loro spazio lo mantengano in questo pazzo calendario pieno di impegni. Speriamo di recuperare Stefano Sensi da qui fino agli Europei e che possa essere un giocatore importante anche nell’Inter».