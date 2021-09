Marani: «Atalanta, prova di forza nei 45′ contro Inter. Serie A, 4 le più forti»

Matteo Marani, negli studi di Sky Sport 24, ha parlato delle zone alte di Serie A dicendo la sua anche sui primi 45′ dell’Atalanta contro l’Inter.

SERIE A – Queste le parole, negli studi di Sky Sport 24, da parte di Matteo Marani sulle zone alte del campionato di Serie A. «Si è già visto quelle che sono le squadre più forti. Secondo me, ci sono quattro squadre più forti. Secondo me, ci sono le due milanesi (Inter e Milan, ndr), il Napoli e metto l’Atalanta, perché l’Atalanta ha dei limiti strutturali difensivi ma un’intensità, un modo di giocare, un agonismo è un dinamismo che non ha nessun’altra squadra. Ieri a San Siro ce l’ha ricordato. Quel primo tempo lì è una prova di forza assoluta. Quindi vedo queste prime quattro squadre più forti. Nel secondo gruppo, di cui fa parte in questo momento anche la Juventus, vedo le due le due romane, la Juve e aggiungo un’ottava sorella, secondo me, la Fiorentina».

RENDIMENTO COMPLESSIVO – Marani poi ha proseguito. «Poi se andiamo a guardare il rendimento complessivo, numeri alla mano, prestazioni e scelte, in questo momento, il Napoli è sopra a tutte. È quello che sta performando più di tutte. L’unico dubbio sul Napoli è che il Napoli ovviamente è partito fortissimo, e questo era già accaduto l’anno scorso poi aveva perso Osimhen a un certo punto di stagione e sarebbe stato un altro film quello del Napoli. E ovviamente la continuità che poi ti arriva quando tu sei là davanti. Però mi sembra che la “fotografia” venga fuori».

Fonte: Sky Sport 24