Marani: “Atalanta modello europeo, esempio che puÃ² servire all’Inter”

Marani: “Atalanta modello europeo, esempio che può servire all’Inter”

Matteo Marani, nel suo consueto intervento su “Sky Sport 24”, parla del momento dell’Atalanta che ieri, in attesa della sfida di questa sera contro il Verona, ha scavalcato l’Inter in classifica

MODELLO VINCENTE – Marani parla del modello Atalanta come un esempio da cui si può trarre ispirazione: «La provincia insegna alla metropoli. Il modello di Atalanta o Sassuolo ci insegna che i modelli giusti producono risultati anche nei momenti difficili. Non c’è nulla di casuale, c’è una società in cui poche persone prendono le decisioni giuste. Questo deve insegnare molto all’Inter che ora con Marotta ha una figura di peso che prende delle decisioni e deve servire al Milan. Dopo quattro anni di Gasperini l’Atalanta è davanti al Milan ed è pari all’Inter, è una società moderna, europea, con struttura organizzazione uomini e visione imprenditoriale».