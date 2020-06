Marani: “Atalanta insidierÃ  Inter per il terzo posto. Non dimentichiamo…”

Marani: “Atalanta insidierà Inter per il terzo posto. Non dimentichiamo…”

Matteo Marani, giornalista di “Sky Sport”, ha parlato nel prepartita delle tre sfide ora in programma di Serie A – Sampdoria-Bologna, Udinese-Atalanta e Napoli-SPAL – sottolineando come i bergamaschi possano riuscire nell’obiettivo di superare l’Inter entro fine campionato e conquistare il terzo posto in classifica.

OBIETTIVO RAGGIUNGIBILE – A soli quattro punti di distanza, l’obiettivo dell’Atalanta in campionato è chiaro: raggiungere e superare l’Inter al terzo posto. Un obiettivo, di fatto, solo di “prestigio”, dal momento che entrambe le posizioni in classifica regalano la qualificazione alla fase a gironi della prossima Champions League. Secondo Matteo Marani, giornalista di “Sky Sport”, si tratta di qualcosa di fattibile per i bergamaschi, forti anche dello scontro diretto in casa all’ultima giornata contro la squadra allenata da Antonio Conte: «Penso che l’Atalanta questa sera possa vincere contro l’Udinese. Dirò di più: penso anche che andrà a insidiare l’Inter per il terzo posto, ricordiamo infatti che l’ultima giornata si giocherà lo scontro diretto proprio a Bergamo».