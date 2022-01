Marani: «ASL e Serie A? Dal Governo unica soluzione. Vaccino contributo»

Matteo Marani è intervenuto negli studi di Sky Sport per commentare quanto sta accadendo in queste ore in Serie A. Secondo il giornalista, solo dal Governo può arrivare la soluzione agli interventi delle ASL.

SOLUZIONE – Questo il pensiero di Matteo Marani sull’attuale situazione della Serie A: «L’unica soluzione passa dal Governo. Adesso a comandare sono le ASL, che possono muoversi regionalmente come vogliono. Il comunicato della Lega non ha un valore decisivo senza l’avallo della Cabina di regia. La terza vaccinazione sarà un grande contributo e speriamo che possa migliorare la situazione per tutti».