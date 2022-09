Marani: «Acerbi scelta di Inzaghi, lui il titolare. Curioso su Dzeko»

Matteo Marani nel prepartita di Udinese-Inter si è soffermato sulla scelta di Simone Inzaghi di lanciare Francesco Acerbi da titolare e su un’analisi delle prestazioni di Edin Dzeko. Di seguito le sue parole negli studi di Sky Sport.

SCELTA DIFENSIVA – Matteo Marani ha parlato così di Acerbi titolare e delle decisioni del tecnico: «Ha fatto una scelta, Inzaghi lo ha voluto anche contro la volontà della piazza. Offre regia, qualità, spesso lui trova anche quel lancio con il piede educato per trovare i giocatori davanti. Per il momento ha parcheggiato la questione de Vrij che ha fatto male. Sul ruolo di centrale della difesa il titolare è Acerbi. Sulla porta sta alternando, anche se è pericolosa come scelta».

MINUTAGGI – Marani, oltre che di Acerbi, ha parlato anche della situazione in attacco e della gara di oggi: «Dzeko ha dimostrato che ci sta, è entrato nel derby e lo ha cambiato anche se poi ha vinto il Milan. È un giocatore che si rende utile. Sono curioso quando tornerà Lukaku di quanto minutaggio gli verrà dato. Oggi all’Inter manca il trittico dopo le vittorie contro Torino e Viktoria Plzen. I nerazzurri devono salvaguardarsi dalla sosta, ecco perché quella di oggi è una partita davvero insidiosa»