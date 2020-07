Marangon: “Kumbulla? Difficile dire se Ã¨ da Inter! A volte succede una cosa”

Marangon: “Kumbulla? Difficile dire se è da Inter! A volte succede una cosa”

Kumbulla è uno degli obiettivi di mercato dell’Inter, che stasera affronta proprio il Verona. Luciano Marangon – ospite negli studi di “Sky Sport 24” – parla del difensore gialloblù e del suo possibile approdo in nerazzurro. Di seguito le dichiarazioni dell’ex giocatore

PUNTO INTERROGATIVO – Marash Kumbulla piace all’Inter, che stasera affronta proprio il Verona al Bentegodi. Luciano Marangon, ex di entrambe le squadre, prova a capire se il futuro del giovane difensore potrà tingersi di nerazzurro: «Se Kumbulla è da grande squadra? È sempre difficile dirlo perché alle volte i giocatori danno il massimo in certi contesti, in un ceto tipo di gioco, in certe città. Poi li togli da lì, li metti in una grande squadra e spariscono. È sempre difficile dire prima, sono tutti giovani interessanti. Se hanno addosso gli occhi di grandi squadre vuol dire che hanno qualità per poter giocare a certi livelli. Chi vince stasera? Io spero vinca l’Hellas, credo che al momento abbia qualcosa in più. L’Inter è più in confusione, quindi dico 2-1 per il Verona».