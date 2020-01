Maran: “Con l’Inter Cagliari in crescendo durante la partita. Castro…”

Maran ha parlato in conferenza stampa prima di Brescia-Cagliari. Il tecnico rossoblù, sconfitto 4-1 dall’Inter in Coppa Italia martedì, è tornato sul KO del Meazza e sulla serie di partite perse consecutive (cinque). Queste le sue parole raccolte dall’inviato di Inter-News.it al Centro Sportivo di Asseminello.

IN CERCA DI RISCATTO – Il Cagliari di Rolando Maran ha perso le ultime cinque partite fra Serie A e Coppa Italia. Il tecnico, alla vigilia del match col Brescia, torna sulla serie di KO di fila: «Le rigiocherei tutte, perché poi alla fine se è vero che in queste tre partite abbiamo giocato contro le prime cinque in classifica, Juventus, Inter e Lazio, più il Milan in un momento particolare e la partita con l’Udinese, è vero che sono tutte partite particolari che hanno fatto storia a sé. Magari più quella con la Lazio, che è stata l’inizio di un aspetto mentale che non doveva esserci, però col senno di poi quella sconfitta l’abbiamo subita dal punto di vista mentale. Dopo un mese dobbiamo archiviarla e ripartire. Lucas Castro è uscito male dalla partita con l’Inter, che ha chiesto il cambio. In Coppa Italia, onestamente, siamo andati in crescendo durante la partita: è una squadra che ha dimostrato di avere energie. Nuovi acquisti per superare il problema mentale? È un ragionamento che ci può stare, chi non ha vissuto questo momento può aiutare dal punto di vista della freschezza mentale. A Milano abbiamo portato delle cose che possano aiutare in questo momento, alla fine siamo una squadra che ha segnato molto, una delle squadre che ha segnato di più».