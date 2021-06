Maran: «Barella uomo chiave dell’Italia. Sposta gli equilibri»

Rolando Maran analizza la rosa con cui la Nazionale dell’Italia andrà agli Europei. E riserva belle parole per Nicolò Barella, dagli studi di “Sky Sport” durante “Calciomercato – L’Originale”.

UOMO CHIAVE – Nicolò Barella sarà uno dei volti principali dell’Italia, agli Europei in partenza domani. Il centrocampista dell’Inter, il migliore nel suo ruolo nella stagione dello Scudetto, sarà uno dei titolari inamovibili. E Rolando Maran lo sceglie senza dubbi come uomo copertina di questa Nazionale. L’allenatore è legato al nerazzurro da un legame d’affetto, avendo condiviso l’ultima stagione a Cagliari del giocatore. Ecco le sue parole: «Chi sarà l’uomo chiave? Barella, e non solo per un livello affettivo. È un giocatore che sposta gli equilibri».