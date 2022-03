Maran: «Barella non può stupire, è un campione straordinario! A Cagliari…»

Maran parla di Barella, che ha allenato ai tempi di Cagliari prima della cessione all’Inter. L’ex allenatore rossoblù, intervenuto a Il Cagliari in diretta sulle frequenze di Radiolina, elogia l’attuale numero 23 nerazzurro per le sue doti calcistiche.

TALENTO MATURATO – Il trasferimento all’Inter del centrocampista sardo è stato il giusto premio secondo Rolando Maran: «Nicolò Barella non può stupire, perché ha delle doti straordinarie. È ovvio che poi ha avuto un miglioramento incredibile molto rapido, perché era un giocatore talentuoso che ha dimostrato grande maturità. Con l’applicazione è riuscito a dare un senso al suo essere calciatore. Questo vuol dire essere campioni! Capire e saper agire su se stessi, con l’aiuto dei propri tecnici che lo potevano indirizzare, è da campione. Barella ha avuto un’esplosione velocissima, però io lo vedevo. Era nelle sue corde. Quell’anno lì (si riferisce alla stagione 2018/19, ndr) ha fatto un campionato strepitoso e giocato in tutti i ruoli: mediano, mezzala, trequartista. È riuscito a mettere in ogni ruolo la capacità di interpretarlo con le proprie caratteristiche. Questo significa essere un campione. Adesso sta solo raccogliendo tutto il lavoro che ha fatto». Questo il ricordo di Maran su Barella ai tempi del Cagliari.