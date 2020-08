Maradona Jr.: “Lautaro Martinez un campione. Inter big, ma Barcellona…”

Diego Maradona Jr., figlio del noto e omonimo fenomeno del calcio mondiale, ha parlato al quotidiano catalano sportivo Sport di Lautaro Martinez e di un suo possibile trasferimento dall’Inter al Barcellona.

CAMPIONE – Diego Maradona Jr. consacra Lautaro Martinez. Secondo il figlio dell’omonimo e noto ex giocatore argentino, il numero 10 nerazzurro è già un campione all’altezza del Barcellona: «È un giocatore molto importante, non è più un prospetto ma è già un campione adesso. All’Inter ha dimostrato che ha grandi qualità, ha segnato tantissimo e sono sicuro che è già all’altezza del Barcellona. Se andrà a giocarci? Questo non lo so. I nerazzurri sono un grande club in Italia, ma i blaugrana sono di un altro pianeta e questa è una cosa che bisogna tenere in considerazione. Lautaro può fare la differenza in qualsiasi squadra. Suarez non è eterno, Griezmann non penso che durerà ancora molto, quindi l’acquisto dell’argentino per la stagione 2020-2021 sarebbe fenomenale e davvero necessario».

Fonte – Sport