Maradona Jr: «Inter costretta a vincere! Noi ci proveremo»

Intervistato da Radio Goal, Maradona Jr, ha parlato nel pomeriggio della partita in programma allo Stadio Maradona tra Napoli e Inter.

VINCERE – Maradona Jr, intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato della partita di sabato sera tra Napoli e Inter. Queste le parole del figlio d’arte in attesa della sfida scudetto: «L’importante sabato sarà non perdere, ma bisogna avere la forza di provarla a vincere. Anche se è l’Inter che deve vincere perché ha un budget incredibile. Io però voglio provare a giocarla, voglio vincere in casa mia. A Como sarebbe stato oro colato un punto, ma loro hanno giocato molto meglio di noi nel secondo tempo. Con l’Inter dobbiamo cercare di vincere. Lottiamo, facciamo vedere chi è il Napoli».