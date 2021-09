Manuel Agnelli: «Inter, sarà un anno stimolante! Ero legato a Lukaku»

Manuel Agnelli, frontman degli Afterhours e noto tifoso dell’Inter, intervistato da TuttoSport ha parlato dell’Inter di Simone Inzaghi e delle cessioni di Lukaku e Hakimi.

CI CREDE – Manuel Agnelli è pronto a scommettere sull’Inter di Inzaghi dopo l’addio di Conte: «In particolare la cessione di Lukaku, ero legato alla sua figura, come personaggio, come immagine, come esempio di comportamento oltre che una roccia alla quale aggrapparsi. Abbiamo perso due giocatori fantastici, ne sono arrivati altri forti e se questo servirà a giocare meglio, a raggiungere i risultati divertendoci va bene così. Io sono molto speranzoso perché ho visto giocare la squadra a calcio. Certo col divertimento sono arrivati anche alti e bassi di rendimento. Può essere un anno stimolante».

Fonte: TuttoSport