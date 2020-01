Manolas: “Con l’Inter abbiamo dominato! Presi gol su nostri errori”

Kostas Manolas ha parlato in esclusiva ai microfoni di “Sky Sport”. Il difensore del Napoli è tornato sulla sconfitta dell’Inter per 3-1 nella sfida di lunedì sera del San Paolo. Secondo l’ex giocatore della Roma, gli azzurri hanno dominato la sfida

DOMINIO NAPOLI SULL’INTER – Kostas Manolas ha parlato della sfida tra il suo Napoli e l’Inter: «Nei primi 7 minuti abbiamo creato due occasioni chiare e non abbiamo segnato. Sulla loro prima ripartenza noi siamo scivolati, loro hanno colpito il palo e fatto gol: si vede che qualcosa non gira bene dalla parte nostra. Ci abbiamo messo impegno, abbiamo dato tutto, abbiamo dominato la partita ma purtroppo su 3 errori abbiamo preso 3 gol. Noi abbiamo fatto 18 tiri e non abbiamo sfruttato le occasioni, ma la partita l’abbiamo dominata e abbiamo fatto una grande gara. Se si vede il risultato tutti dicono che è tutto da buttare».

Fonte: Sky Sport.