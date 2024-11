Manna: «Scudetto? Per il Napoli è un obiettivo lontano. Restiamo umili!»

Giovanni Manna, ds del Napoli, ha parlato delle ambizioni stagionali dei partenopei, della scelta di puntare su Conte e del mercato.

IL PUNTO – Giovanni Manna ha parlato al Social Football Summit, organizzato all’Olimpico di Roma, trattando delle ambizioni stagionali del suo Napoli e della scelta di puntare su Antonio Conte. In merito alle velleità della squadra di cui è il direttore sportivo, Manna si è espresso in questi termini: «Lo scudetto è un obiettivo lontano. Non ci pensiamo ed è forse una cosa positiva. Pensiamo a lavorare con molta serenità. Dobbiamo restare umili e concentrati, poi vedremo».

Manna sul rapporto con Conte al Napoli

LA DECISIONE – A proposito della scelta di ingaggiare Conte come tecnico del Napoli, Manna ha indicato le ragioni alla base dell’approdo del salentino in Campani: «Per me, avere un allenatore come lui è stato d’aiuto sia con il Presidente che con i calciatori. Si è trattato di una scelta anche a mia tutela. Per ora non ci sono problemi. Bisogna stare sul pezzo tutti i giorni».

SUL CALCIOMERCATO – Manna ha infine indicato il processo che ha portato all’acquisto di Alessandro Buongiorno in estate. Il difensore, seguito con interesse anche dall’Inter di Giuseppe Marotta e Piero Ausilio, ha sposato con convinzione il progetto partenopeo: «La prima scelta è sempre stata lui. Abbiamo avuto la fortuna di essere stati pronti in quel momento. Lui ci ha detto subito sì. Il Napoli ha lavorato bene negli anni, quindi abbiamo potuto investire».