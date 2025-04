Manna continua a nascondersi: «Obiettivo Napoli è la Champions League. Ma sogniamo»

Manna, Direttore Sportivo del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni su DAZN prima della sfida con il Torino, riguardo la lotta scudetto dopo la sconfitta dell’Inter.

LOTTA SCUDETTO – Giovanni Manna prima di Napoli-Torino ha parlato così: «L’obiettivo stagionale era la Champions, speriamo di avere la certezza stasera. Poi vogliamo arrivare fino in fondo per sognare. Più che di pressione, parlerei di senso di responsabilità che lui avverte verso la società, i calciatori ed i tifosi. Noi ci mettiamo vicino a lui per arrivare in fondo. Ora dipende da noi, comunque a fine serata saremo primi. Non dobbiamo farci prendere dall’ansia».