Manna non osa: «Pari dell’Inter? Non ci interessa, loro avanti»

Manna parla nel prepartita di Roma-Napoli e risponde alla domanda sul pareggio dell’Inter contro il Milan, sfortunatissimo.

MAI OSARE – Il Napoli sta giocando con la Roma all’Olimpico e in caso di successo potrebbe andare a più cinque sull’Inter, che ha pareggiato una partita sfortunatissima contro il Milan. Giovanni Manna, così come tutto l’ambiente azzurro, non osa mai e parla in questo modo a DAZN: «Quello che ho detto prima è restare concentrati e pensare solo a noi stessi. Noi dobbiamo dimostrare di essere una squadra con gli attributi e personalità. Dobbiamo stare tranquilli e non pensare agli altri che sono avanti nel percorso. Giocare prima o dopo non è importante, è importante la partita di stasera».